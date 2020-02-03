Вступил в силу закон о праве на изучение недр внутренних морских вод без аукциона

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Вступил в силу закон, предоставляющий право пользования участками недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря России для их геологического изучения без проведения аукциона.

Речь идет о предоставлении таких участков для поиска и оценки месторождений нефти, газа и газового конденсата из утверждаемого правительством РФ перечня участков недр федерального значения.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минприроды, федеральный закон либерализует доступ к участкам недр федерального значения с целью стимулирования геологического изучения. "Эти изменения призваны снизить финансовые затраты на получение права пользования недрами по участкам недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря и интенсифицировать геологическое изучения в указанных акваториях", - отметили в ведомстве.

Закон дает возможность предоставлять участки недр в пользование на основании заявки заинтересованных пользователей недр при условии наличия заключений Минобороны и ФСБ об отсутствии угрозы интересам обороны страны и безопасности государства. Установление порядка рассмотрения заявок предлагается отнести к компетенции правительства РФ.

В случае открытия месторождения полезных ископаемых в процессе геологического изучения пользователю недр предоставляется возможность получения права на разведку и добычу полезных ископаемых на открытом месторождении на основании решения правительства РФ.

Дополнительные требования к иностранным участникам

Правительство также наделено правом по представлению Минобороны России или ФСБ вводить дополнительные требования к созданным в соответствии с законодательством РФ юрлицам с участием иностранных инвесторов, которые вправе осуществлять геологическое изучение таких участков недр.

При этом, как пояснили в Минприроды, аналогичная возможность правительства устанавливать дополнительные ограничения допуска к участию в аукционах уже предусмотрена действующей редакцией закона "О недрах". "Поскольку предоставление права пользования недрами по указанным участкам для целей геологического изучения будет осуществляться на основании заявки заинтересованного лица (а не аукциона), то по аналогии с существующим аукционным режимом федеральным законом предусмотрено положение о возможности установления дополнительных требованиях к субъектному составу", - сообщили в министерстве.