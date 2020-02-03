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"Известия": более 70% россиян готовы сменить профессию

Газета отмечает, что к кардинальной смене сферы деятельности готовы 44% опрошенных

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. 72% россиян готовы сменить профессию, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на исследование сервиса Superjob, которое есть в распоряжении издания.

Газета отмечает, что к кардинальной смене сферы деятельности готовы 44% опрошенных. Еще 28% предпочли бы овладеть смежной профессией. 14% готовы к переподготовке без смены сферы деятельности, и только 4% считают себя достаточно квалифицированными, 3% переквалифицироваться не хотят или не имеют возможности. Остальные затруднились с ответом.

При этом, как следует из данных исследования, самыми консервативными оказались респонденты старшего возраста и те, кто больше зарабатывает: среди россиян младше 24 лет кардинально сменить сферу деятельности готовы 50%, 25-34 лет - 51%, а 45 и старше - только 32%. Осваивать новую профессию с нуля согласились бы 51% среди тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс. рублей, и 32% респондентов с зарплатой от 80 тыс. рублей.

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Россия
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