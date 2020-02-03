"Известия": финансовую господдержку исключат из законопроекта о защите инвестиций

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Существенные поправки планируется внести ко второму чтению в законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), главная из них заключается в полном исключении финансовой поддержки со стороны государства. Об этом сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минфина РФ Андрея Иванова.

Иванов уточнил изданию, что работа по систематизации законодательства в инвестиционной сфере требует тщательной и длительной проработки. Однако, ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал от правительства и депутатов ускорить принятие пакета законопроектов о защите капиталовложений и поощрении инвестиций, что повлияло на решение внести поправки в документ.

Как пояснил газете замглавы Минфина, еще одной причиной отказа от господдержки является острая необходимость в создании инструмента, который был бы способен ускорить приток частных инвестиций, прежде всего в нацпроекты. В связи с этим принято решение сохранить в документе часть, которая посвящена стабилизации условий для инвесторов, а прямые стимулы для вложений включить в него после принятия закона. Кроме этого, планируется предоставление преференций инвесторам, активно вовлекающим в работу небольших предпринимателей. Однако конкретные варианты поощрений будут определены в дальнейшем, уточнил Иванов.

По данным "Известий", внесение поправок также приведет к снижению порога входа бизнеса в "режим стабильности" с 1,5 млрд до 0,5 млрд рублей инвестиций для проектов в сфере агропромышленного комплекса. Как уточнил изданию замглавы Минфина, речь здесь идет не о кредитах или акционерных займах, а о собственных средствах инвестора.

В Минфине на вопрос газеты, останутся ли государственно-частное партнерство и концессии в документе, заявили, что из законопроекта о защите и поощрении капиталовложений их исключат. Однако в действующие законы, посвященные этим форматам, планируется внести поправки, которые коснутся контроля и учета обязательств государства перед инвесторами.

О законопроекте

Госдума приняла законопроект о защите и поощрении капиталовложений в первом чтении 10 декабря 2019 года. Он предусматривает два инвестиционных режима: общий и проектный. Общий инвестиционный режим предполагает трехлетнюю отсрочку вступления в силу любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный режим ориентирован на крупные инвестпроекты и гарантирует неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС) на срок от шести до 20 лет, а также на три года фиксирует условия техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий.

Проектный режим имеет порог доступа. Например, для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта общим бюджетом не менее 1 млрд руб. минимальный объем собственных инвестиций - 250 млн руб. Для проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики - от 1,5 млрд руб. (при общем бюджете не менее 7 млрд руб.). Для проектов в иных сферах экономики - минимум 5 млрд руб. (общий бюджет - от 25 млрд руб.).

При объеме собственных инвестиций от 10 млрд руб. (с общим бюджетом проекта от 50 млрд руб.) дополнительно могут быть гарантированы на выбор: особая формула расчета тарифа или вывозные таможенные пошлины на 6-20 лет, квоты на различные ресурсы, ставки по обязательным платежам, за лесные ресурсы на три года. Все эти гарантии предлагается оформлять в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений. Инвесторы смогут заключить соглашения вплоть до 2030 года. При этом СЗПК нельзя будет заключать в таких сферах, как нефте- и газодобыча, алкогольная и табачная продукция, игорный бизнес, банковская и иная финансовая деятельность.

14 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект требует доработки, перед вторым чтением документа к нему необходимо вернуться с правительством и экспертами в рамках парламентских слушаний.