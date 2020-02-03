Погрузка на сети РЖД в январе снизилась почти на 5%, до 100 млн тонн

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Погрузка на сети "Российских железных дорог" (РЖД) уменьшилась в январе 2020 года на 4,9% относительно января 2019 года и составила 100,2 млн тонн, говорится в сообщении холдинга.

Грузооборот снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%, до 209,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 5,8% и составил 264,9 млрд тонно-км.

Погрузка зерна в январе текущего года упала на 21,7%, до 1,6 млн тонн. Каменного угля погружено 29,3 млн тонн, или на 10,8% меньше, чем годом ранее. Погрузка лома черных металлов составила 0,66 млн тонн, что превысило показатели января прошлого года на 12,6%.

Ранее заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило говорил журналистам, что холдинг ожидает рост погрузки по итогам 2020 года на уровне 2,9%.