{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Испытания разработанного предприятиями Роскосмоса трамвая пройдут в феврале

Испытания нового трамвая пройдут в одном из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья - Волжском

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ) и предприятия "Титан-Баррикады" разработали трамвайный вагон нового поколения. Об этом говорится в распространенном в понедельник в сообщении Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, входит в Роскосмос).

"Совместно с АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") специалистами АО "УКВЗ" разработана современная двухсекционная модель трамвайного вагона нового поколения со 100% низким уровнем пола", - сообщили в корпорации.

Как уточнили в ОРКК, "испытания нового трамвая пройдут в феврале в одном из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья - Волжском".

"Благодаря высокому спросу, помимо расширения номенклатуры выпускаемой продукции, завод планирует нарастить мощности, увеличив объемы основного производства до 200 трамваев в год", - говорится в сообщении.

Сейчас уже началось производство девяти вагонов по контракту с мэрией Новокузнецка.

В новость были внесены изменения (10:47 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Мишустин предложил перенести сроки инвестфорума в Сочи
Причиной такого решения стала угроза распространения коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС