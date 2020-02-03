Испытания разработанного предприятиями Роскосмоса трамвая пройдут в феврале

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ) и предприятия "Титан-Баррикады" разработали трамвайный вагон нового поколения. Об этом говорится в распространенном в понедельник в сообщении Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, входит в Роскосмос).

"Совместно с АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") специалистами АО "УКВЗ" разработана современная двухсекционная модель трамвайного вагона нового поколения со 100% низким уровнем пола", - сообщили в корпорации.

Как уточнили в ОРКК, "испытания нового трамвая пройдут в феврале в одном из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья - Волжском".

"Благодаря высокому спросу, помимо расширения номенклатуры выпускаемой продукции, завод планирует нарастить мощности, увеличив объемы основного производства до 200 трамваев в год", - говорится в сообщении.

Сейчас уже началось производство девяти вагонов по контракту с мэрией Новокузнецка.

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