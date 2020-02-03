Система преференций по Арктике для инвесторов будет учитывать опыт Дальнего Востока

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Система преференций для инвесторов в Арктике составлена с учетом пятилетнего опыта функционирования аналогичной системы на Дальнем Востоке. Об этом в понедельник сообщил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев в интервью телеканалу НТВ.

"Сейчас мы подготовили систему преференций по Арктике. В самое ближайшее время выйдем с этим законом. Хочу признаться, что она лучше, чем система преференций по Дальнему Востоку, потому что мы делали ее с учетом пятилетнего опыта работы", - сказал Трутнев.

Он добавил, что за пять лет на Дальнем Востоке появилось 49 крупных инвестпроектов более 10 млрд рублей каждый. Общий объем инвестиций на момент их завершения составит 3,9 трлн рублей. Уже сейчас на Дальнем Востоке по этим проектам освоено 870 млрд рублей.

На территории Дальнего Востока реализуются программы, направленные на развитие экономики макрорегиона. Так, запущены режимы со специальными условиями для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР) и свободный порт Владивосток (СПВ). Созданы отдельные институты развития, которые помогают привлекать в дальневосточные проекты финансирование, подбирать кадры для производств.