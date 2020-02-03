ТПП России просит сдвинуть сроки исполнения бизнес-контрактов с Китаем из-за коронавируса

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России просит правительство сдвинуть сроки исполнения контрактов компаний России и Китая в связи с риском их неисполнения из-за коронавируса, считая сложившуюся ситуацию форс-мажором. Об этом сообщил в понедельник ТАСС вице-президент палаты Владимир Падалко.

Он отметил, что "жесткий режим карантина введен по всей территории Китая, особенно в тех городах, где наблюдаются очаги и вспышки коронавируса у населения, что отражается на торгово-экономической составляющей".

"Наши представители получают сейчас от российского бизнеса поток писем: в ряде регионов китайские компании сигнализуют о том, что они не будут способны выполнить имеющиеся контрактные обязательства. Как Торгово-промышленная палата мы сейчас мониторим эту ситуацию, и считаем, что наступило время, когда уже на уровне нашего правительства нужно принять некоторые решения. [В частности, объявить], скорее всего, о введении определенного форс-мажора в сфере внешнеэкономической деятельности с Китаем по контрактам, которые подлежат исполнению в настоящий период и продлить их, может быть, до марта-апреля этого года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, неисполнение вовремя контрактных обязательств грозит тем, что "валютная выручка не будет поступать на счета российских компаний, и они подвергнутся определенным административным наказаниям, в том числе штрафам". "Надо эту ситуацию предугадать и заранее подготовить все условия, чтобы бизнес понимал, как им придется работать", - пояснил Падалко.

Сокращение контактов с КНР

Падалко также заявил, что Торгово-промышленная палата России на фоне вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, отмечает резкое сокращение обращений китайского бизнеса по вопросам, связанным с ведением деятельности в России.

"Мы в палате видим резкое сокращение обращений китайских предпринимателей, которые здесь проходят регистрацию, легализацию или которые заинтересованы в нашей помощи по линии визовой поддержки, а также по другим вопросам, связанным с их деятельностью на территории РФ. Точно такая же ситуация на территориях [в регионах России] - все палаты также сигнализируют о резком сокращении контактов с КНР, о свертывании практически всех мероприятий, которые были запланированы на первую декаду февраля этого года", - сказал он.

Падалко считает, что потери для российского бизнеса, "конечно же, будут". "Мы сейчас это чувствуем на примере работы наших хозяйствующих субъектов. Например, 10 февраля в Москве открывается большая выставка "Продэкспо". Участие китайских компаний, которое традиционно было большим, значимым и мощным, сейчас под вопросом. Несомненно, это отразится на финансовых показателях деятельности наших предприятий", - пояснил он.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 350 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.