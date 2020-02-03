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Инвесторы за пять лет вложили в развитие Дальнего Востока 870 млрд рублей

Вице-премьер России Юрий Трутнев заявил, что необходимо совершенствовать уже введенные механизмы развития региона

ТАСС, 3 февраля. Крупнейшие инвестиционные проекты принесли за пять лет Дальнему Востоку 870 млрд рублей, сообщил в понедельник полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер РФ Юрий Трутнев в интервью телеканалу НТВ.

"Мы приняли закон о территориях опережающего развития пять лет назад, сегодня у нас 49 крупнейших инвестиционных проектов выше 10 млрд рублей вложений каждый. Общий объем инвестиций по [проектам] составит на момент их завершения 3,9 трлн рублей. 870 млрд рублей уже пришло по этим проектам на территорию Дальнего Востока", - сказал он.

При этом Трутнев подчеркнул, что для развития региона не обязательно придумывать новые инструменты, по его мнению, необходимо совершенствовать уже введенные. "Дальний Восток - совсем особая территория, потому что небольшое количество населения - чуть больше 4% - разбросано по территории 40% РФ. Соответственно, маленькие населенные пункты, огромные расстояния, сложный климат. Мы в первую очередь взялись за экономику, и в экономике некоторые успехи есть, но сейчас надо догонять и социальное развитие", - сказал полпред.

Сейчас в режимах со специальными условиями для инвесторов на Дальнем Востоке - на территориях опережающего развития (ТОР) и в свободном порту Владивосток (СПВ) - реализуются свыше 2 тыс. инвестиционных проектов. Резиденты ТОР и СПВ планируют вложить 3,9 трлн рублей и создать более 150 тыс. рабочих мест. ТОР и СПВ были созданы на Дальнем Востоке в 2015 году, чтобы помочь инвесторам работать с проектами - получать льготы и проходить административные процедуры в упрощенном порядке.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияДальний Восток
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