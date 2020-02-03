РЖД предложили создать концессию для строительства инфраструктуры в ОЭЗ "Титановая долина"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. ОАО "РЖД" внесло в правительство Свердловской области предложение на заключение концессионного соглашения о создании и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности особой экономической зоны "Титановая долина", следует из сообщения компании.

На условиях концессионного соглашения РЖД планируют осуществить строительство железнодорожных путей на территории ОЭЗ с примыканием к путям общего пользования станции Верхняя Салда Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО "РЖД") и осуществить развитие инфраструктуры общего пользования в точке примыкания.

За счет создания данной инфраструктуры будет организовано транспортное обслуживание промышленных площадок резидентов и обеспечение производственных объектов услугами железнодорожного транспорта.

По предварительным оценкам, совокупный объем железнодорожных перевозок резидентов составит около 500 тыс. т грузов в год с возможностью последующего роста.