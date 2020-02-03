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Путин обсудит с Патрушевым предстоящие весенние полевые работы

Пресс-секретарь президента отметил важность готовности к таким работам

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и проведет международный телефонный разговор.

"Сегодня [у главы государства] день не публичный, из публичного будет только встреча президента с Дмитрием Патрушевым - министром сельского хозяйства", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, "президент постоянно лично обновляет свой объем информации по сельскому хозяйству, как одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, поэтому регулярно встречается с министром". "Сейчас и в целом по 2019 году основные данные, и приближаются весенние полевые работы, поэтому важна уже и готовность, видение министерства, как это будет происходить, в том числе в поддержку сельхозпроизводителей", - перечислил темы предстоящей беседы представитель Кремля.

"Вечером мы не исключаем международный телефонный разговор", - отметил пресс-секретарь президента. Он не сказал, кто будет собеседником Путина, но пообещал предоставить информацию после разговора.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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