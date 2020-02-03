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Роскачество и Карачаево-Черкесия будут сотрудничать в повышении качества товаров региона

В рамках соглашения будет распространяться информация о продукции для потребителей для того, чтобы помочь им в выборе качественных российских товаров
Руководитель АНО "Российская система качества" Максим Протасов и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов Мадина Эбзеева/ТАСС
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Руководитель АНО "Российская система качества" Максим Протасов и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
© Мадина Эбзеева/ТАСС

ЧЕРКЕССК, 3 февраля. /ТАСС/. АНО "Российская система качества" (Роскачество) и Карачаево-Черкесская Республика будут сотрудничать в вопросах повышения качества товаров, которые производятся в регионе. Соответствующее соглашение было подписано в понедельник, передает корркчпондент ТАСС.

"Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве между Карачаево-Черкесией и Роскачеством. Это сотрудничество будет идти по всем тем направлениям деятельности, которые правительством поручено вести Роскачеству в стране, то есть и внедрение наилучших систем менеджмента, качеству процесса производства на предприятиях республики и взаимодействию с точки зрения качества товаров и услуг на рынке республики. И, конечно же, будем ждать предложений от руководства Карачаево-Черкесии по товарам, которые могут заслужить государственный знак качества, и мы активно начнем продвижение как на российском рынке, так, надеюсь, и на международном", - сказал руководитель АНО "Российская система качества" Максим Протасов.

Глава региона Рашид Темрезов добавил, что Роскачество поможет производителям республики в методической и практической части производства, организация проведет аудит предприятий Карачаево-Черкесии на предмет качества производимой продукции. "Очень важно, чтобы наши производители стремились получить государственный знак качества, который позволит продвигать свою продукцию. <…> И для наших предприятий очень полезно будет, если такой серьезный аудит со стороны правительства РФ будет проведен, это позволит нашим предприятиям выйти на новый уровень качества производства", - сказал Темрезов.

Согласно документу, Роскачество и Карачаево-Черкесия будут сотрудничать в вопросах повышения качества продукции, производимой республиканскими организациями. В рамках соглашения, будут проводиться консультации, совместные рабочие встречи и другие мероприятия. Также будет распространяться информация о продукции для потребителей для того, чтобы помочь им в выборе качественных российских товаров.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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