Единороссы вносят в Госдуму законопроект об индексации пенсий для опекунов пенсионеров

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" вносят в Госдуму законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для опекунов пенсионеров. Об этом в понедельник по итогам заседания фракции сообщил журналистам ее первый замглавы Андрей Исаев.

"Сегодня мы планируем внести законопроект, который восстанавливает индексацию пенсий для опекунов пенсионеров, которые получают за это заработную плату, за свою работу в качестве опекунов", - сказал Исаев.

Правительственная комиссия, отметил парламентарий, уже дала на документ положительное заключение. "Проект заключения утвержден. Я думаю, в ближайшее время он будет подписан. И никаких препятствий для рассмотрения этого законопроекта нет", - заключил Исаев.

Как ранее уточнял лидер думских единороссов Сергей Неверов, законопроект подготовлен по поручению президента РФ совместно с Минтрудом. Инициатива предусматривает восстановление индексации пенсий опекунам пенсионеров с 1 июля 2020 года.