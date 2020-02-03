Правительство США частично сняло ограничения на танкерные операции COSCO

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство США частично сняло ограничения на танкерные операции китайской судоходной компании Cosco Shipping, отменив санкции в отношении одного из двух находящихся в черном списке танкерных операторов группы, сообщает Sea Trade Maritime.

Казначейство США исключило Cosco Shipping Tanker (Dalian) из черного списка, в который компания была внесена в сентябре прошлого года в связи с обвинениями в нарушении санкционного режима против Ирана. Другая структура Cosco - Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management - остается под ограничениями.

По данным Reuters, это решение является результатом переговоров, которые привели к заключению "перемирия" в торговой войне между Пекином и Вашингтоном 15 января.

При этом в ведомстве отметили, что сохранение санкций в отношении одной из дочерних компаний Cosco Shipping позволит администрации президента США продолжить оказывать давление на Китай, чтобы заставить прекратить закупку иранской нефти.

После начала жесткой кампании президента США Дональда Трампа, призванной "максимально увеличить давление на Тегеран" и свести его нефтяные доходы к нулю, Китай оставался единственным крупным импортером иранской нефти.

Снятие санкций приведет к снижению фрахтовых ставок на глобальном рынке танкерных перевозок, поскольку оно позволит более 25 крупнейшим нефтяным танкерам COSCO Dalian вернуться на рынок.

По данным EA Gibson, на фоне слухов о готовящейся отмене санкций против COSCO фрахтовые ставки в сегменте крупнейших нефтяных танкеров VLCC снизились на прошлой неделе на 40%. На маршрутах перевозок, связывающих порты на побережье Мексиканского залива в США с Китаем, ставки упали на 18% (Platts).

В черном списке США остаются еще четыре китайские компании: China Concord Petroleum, Kunlun Holding, Kunlun Shipping и Pegasus 88.