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Северо-Кавказская таможня увеличила отчисления в федеральный бюджет на 11% в 2019 году

За 2019 год в доход федерального бюджета Северо-Кавказским таможенным управлением было перечислено более 17,82 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Северо-Кавказское таможенное управление (СКТУ) перечислило в федеральный бюджет в 2019 году почти 18 млрд рублей, что на 11% больше, чем в 2018 году, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе СКТУ.

"За 2019 год в доход федерального бюджета Северо-Кавказским таможенным управлением было перечислено более 17,82 млрд рублей, что на 10,95% больше, чем в 2018 году", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе также сообщили, что за 2019 год фактическая пропускная способность в международном автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс возросла до 696 грузовых и более 2,2 тыс. легковых транспортных средств в сутки, а в международном автомобильном пункте пропуска Яраг-Казмаляр - до 349 единиц грузовых и 698 легковых транспортных средств в сутки.

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