Минсельхоз ожидает в 2020 году роста производства молока и мяса в России

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз ожидает в 2020 года небольшой рост производства молока и мяса в России. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"В 2020 году мы ожидаем рост и по производству мяса, и по производству молока. Он будет небольшой, тем не менее будет рост", - сказал он.

Патрушев напомнил, что по данным Росстата, в 2019 году производство мяса скота и птицы составило 15,2 млн тонн, а производство молока - 31,3 млн тонн.

Ранее на XI Съезде Национального союза производителей молока заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут говорила о том, что Минсельхоз прогнозирует увеличение производства молока в РФ в 2020 году до 31,6-32 млн тонн против 31,3 млн тонн в 2019 году.

Патрушев также добавил, что в 2019 году собрано около 14 млн тонн овощей, что является лучшим результатом в современной России. "Динамика позитивная, и ситуация изменяется к лучшему, и урожаи растут, и мы скоро обеспечим себя и по этой номенклатуре тоже самостоятельно", - отметил он.

По словам главы Минсельхоза, еще одним рекордом является полученный в 2019 году валовой сбор плодов и ягод в размере 3,5 млн тонн.