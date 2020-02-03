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Калужская область к 2024 году переведет 70% ремонта дорог на контракты жизненного цикла

Такие контракты позволяют подрядчикам планировать работу на долгосрочную перспективу, резервировать материалы, закупать дорожную технику и осваивать новые технологии дорожного ремонта

ТАСС, 3 февраля. Калужская область планирует к 2024 году перевести 70% дорожного ремонта на контракты жизненного цикла, которые предусматривают не только выполнение работ, но и обслуживание объекта. Об этом ТАСС сообщил в понедельник глава региона Анатолий Артамонов.

"В 2019 году заключено три таких государственных контракта. Это составило порядка 11% в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог в рамках национального проекта, при плановом показателе - 10%. <...> В 2024 году [планируется заключать] 70% [контрактов жизненного цикла]", - сказал собеседник агентства.

Динамика будет постепенной, положительный опыт 2019 года позволит увеличить число контрактов жизненного цикла в текущем году еще на 10%, в 2022 году этот показатель планируется довести до 50%, уточнил губернатор Калужской области.

Подобные контракты позволяют подрядчикам планировать работу на долгосрочную перспективу, резервировать материалы и закупать дорожную технику, а также осваивать новые технологии дорожного ремонта.

Всего до конца 2024 года на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Калужской области из федерального и областного бюджетов будет выделено 3,3 млрд рублей. Планируется привести в нормативное состояние около 660 км дорог Калужской агломерации. Нацпроект реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.

Теги
РоссияКалужская область
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