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Фармкомпании Хайнаня отправили в зараженные коронавирусом районы КНР помощь на $6 млн

Данные товары будут доставлены до пунктов назначения в кратчайшие сроки

ХАЙКОУ /Китай/, 3 февраля. /ТАСС/. 19 фармацевтических компаний южной китайской провинции Хайнань безвозмездно направили в зараженные коронавирусом нового типа районы КНР медицинские товары на общую сумму 42,27 млн юаней (порядка $6,14 млн). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Как отмечается в репортаже, Ассоциация фармацевтической промышленности Хайнаня обнародовала "письмо поддержки в борьбе с коронавирусом", в котором призвала фармацевтические компании провинции передать необходимые товары обществу Красного Креста города Уханя, где впервые была зафиксирована вспышка пневмонии, а также другим зараженным районам КНР.

Как передает ТВ, 19 компаний Хайнаня поддержали эту инициативу и уже направили медицинские маски, дезинфицирующие средства, защитную одежду, стерильные перчатки и ампулы для инъекций с препаратом тимопентин (иммуномодулятор) в город Ухань, Шанхай, провинции Сычуань, Ляонин и Гуйчжоу, а также населенные пункты провинции Хайнань, где выявлены случаи заражения.

Данные товары будут доставлены до пунктов назначения в кратчайшие сроки.

Теги
КитайХайнань
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