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Бюджет Вологодской области за 2019 год исполнен по доходам на 107,2%

По расходам - на 98%

ВОЛОГДА, 3 февраля. /ТАСС/. Исполнение бюджета Вологодской области за 2019 год составило 107,2% по доходам и 98% - по расходам, сообщила в понедельник заместитель губернатора области, начальник департамента финансов Валентина Артамонова.

"Параметры бюджета по доходам исполнены на 107,2%. Практически все отрасли экономики за прошлый год демонстрировали увеличение налоговой отдачи. Основа формирования доходной части бюджета остается за двумя отраслями - металлургией (поступления составили за прошлый год 17 млрд рублей) и газовой промышленностью (11 млрд рублей). Существенное влияние на доходную часть бюджета оказывают торговля, строительный комплекс и химическая промышленность. К сожалению, не все средства были освоены, план по расходам исполнен на 98%, не освоены 1,345 млрд рублей", - сказала она на оперативном совещании областного правительства.

По данным Артамоновой, доходная часть бюджета исполнена в сумме 105,4 млрд рублей с ростом к уровню 2018 года на 17,7%. Расходы составили 96 млрд рублей с ростом к 2018 году на 21,4 млрд рублей или на 28%. Четвертый год подряд бюджет исполнен с профицитом. По итогам 2019 года он составил 9,4 млрд рублей. По темпу прироста доходов, а он составил в прошлом году 5,8 млрд рублей, область опережает средние показатели по России и Северо-Западному федеральному округу.

Наиболее значительное увеличение доходов отмечено по налогу на доходы физических лиц - прибавка составила 2,2 млрд рублей, по налогу на прибыль - 1,4 млрд рублей. На 14% или 500 тыс. рублей увеличилось поступление налога на совокупный доход, что говорит о развитии малого бизнеса в регионе, пояснила замгубернатора.

Более 64% расходов направлено на решение вопросов социальной сферы. Рост расходов по таким отраслям, как образование, здравоохранение, социальная политика, культура, физкультура и спорт к уровню 2018 года составил 9,7 млрд рублей. На реализацию национальных проектов из областного бюджета было направлено 11,9 млрд рублей.

"Наиболее серьезная сумма неосвоенных средств приходится на департамент строительства - 915 млн рублей. Не до конца профинансированы такие объекты, как реконструкция аэропорта в Великом Устюге (119 млн рублей), технологическое присоединение к коммунальной инфраструктуре (78 млн рублей), обеспечение жильем детей-сирот (79 млн рублей), объекты физкультуры и спорта (218 млн рублей)", - сообщила Артамонова.

Госдолг

На 1 января 2020 года полностью отсутствует просроченная задолженность по кредитам со стороны областного бюджета. Муниципалитеты сократили просроченную задолженность в 10 раз - с 57 млн до 5,9 млн рублей, 12 районов полностью ликвидировали задолженность, пять муниципалитетов ее сократили. Муниципальный долг сокращен на 332 млн рублей.

"За счет дополнительных поступлений в бюджет мы полностью погасили все банковские кредиты, направив на это 4,1 млрд рублей, и получили экономию на обслуживании долга - 195,6 млн рублей. С учетом погашения коммерческих и бюджетных кредитов объем госдолга на 1 января 2020 года составляет 15,7 млрд или 22% от доходов. Все условия соглашения с Минфином РФ полностью выполняются", - сказала замгубернатора.

Доходы бюджета области на 2019 год были спланированы в объеме 99,9 млрд рублей, расходы - 98,8 млрд рублей.

Теги
РоссияВологодская область
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