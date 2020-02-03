{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

АПИ предложит бизнесу из Таиланда инвестировать в развитие сети аэропортов в ДФО

Власти региона также обсудят проекты в сферах гостиничного бизнеса, строительства туристической и спортивной инфраструктуры. Одной из площадок для их реализации может стать ТОР "Горный воздух"

ТАСС, 3 февраля. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) представит предпринимателям из Таиланда, которые прибыли на Сахалин в составе бизнес-делегации, перспективные для инвестирования проекты в сфере модернизации аэропортов, а также гостиничного бизнеса, строительства туристической и спортивной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении агентства в понедельник.

Развитие местных перевозок остается важным для Дальнего Востока, так как из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры воздушное сообщение является самым удобным, а часто и единственным способом добраться до отдаленных населенных пунктов. В Сахалинской области сейчас идет модернизация и строительство взлетно-посадочных полос и аэропортов.

"С таиландскими инвесторами также мы будем говорить о возможностях инвестирования в проекты модернизации авиационной инфраструктуры, в том числе в строительство региональных и международных аэропортов", - приводят в пресс-службе слова заместителя гендиректора АПИ Елены Горчаковой.

По ее словам, АПИ также предлагает таиландским предпринимателям рассмотреть возможность участия в проектах гостиничного бизнеса, строительства туристической и спортивной инфраструктуры. Горчакова добавила, что одной из площадок для запуска таких проектов может быть сахалинская территория опережающего развития (ТОР) "Горный воздух". "Мы видим, как активно развивается эта ТОР. Вектор развития - от региональной горнолыжной базы к туристическому кластеру международного уровня с упрощенным визовым въездом для иностранных туристов. В перспективе, благодаря развитию "Горного воздуха", Сахалинская область может стать ведущим туристическим центром Дальнего Востока", - отмечает она.

Визит таиландской бизнес-делегации продлится до 7 февраля. Предприниматели встретятся с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, посетят ТОР "Горный воздух". Ранее при содействии АПИ Дальний Восток посетили делегации из Индии, Бельгии, Швейцарии.

Горнолыжный курорт "Горный воздух" является визитной карточкой региона. В 2016 году комплекс получил статус территории опережающего развития, что позволяет инвесторам пользоваться налоговыми льготами и другими преференциями. В 2020 году на развитие ТОР из бюджета региона планируется выделить 1,5 млрд рублей.

Теги
ТаиландРоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
Эксперты считают, что резкая девальвация в феврале рублю не грозит
В частности, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Александр Осин прогнозирует курс в диапазоне 62,45-63,8 рубля за доллар
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС