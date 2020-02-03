АПИ предложит бизнесу из Таиланда инвестировать в развитие сети аэропортов в ДФО

ТАСС, 3 февраля. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) представит предпринимателям из Таиланда, которые прибыли на Сахалин в составе бизнес-делегации, перспективные для инвестирования проекты в сфере модернизации аэропортов, а также гостиничного бизнеса, строительства туристической и спортивной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении агентства в понедельник.

Развитие местных перевозок остается важным для Дальнего Востока, так как из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры воздушное сообщение является самым удобным, а часто и единственным способом добраться до отдаленных населенных пунктов. В Сахалинской области сейчас идет модернизация и строительство взлетно-посадочных полос и аэропортов.

"С таиландскими инвесторами также мы будем говорить о возможностях инвестирования в проекты модернизации авиационной инфраструктуры, в том числе в строительство региональных и международных аэропортов", - приводят в пресс-службе слова заместителя гендиректора АПИ Елены Горчаковой.

По ее словам, АПИ также предлагает таиландским предпринимателям рассмотреть возможность участия в проектах гостиничного бизнеса, строительства туристической и спортивной инфраструктуры. Горчакова добавила, что одной из площадок для запуска таких проектов может быть сахалинская территория опережающего развития (ТОР) "Горный воздух". "Мы видим, как активно развивается эта ТОР. Вектор развития - от региональной горнолыжной базы к туристическому кластеру международного уровня с упрощенным визовым въездом для иностранных туристов. В перспективе, благодаря развитию "Горного воздуха", Сахалинская область может стать ведущим туристическим центром Дальнего Востока", - отмечает она.

Визит таиландской бизнес-делегации продлится до 7 февраля. Предприниматели встретятся с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, посетят ТОР "Горный воздух". Ранее при содействии АПИ Дальний Восток посетили делегации из Индии, Бельгии, Швейцарии.

Горнолыжный курорт "Горный воздух" является визитной карточкой региона. В 2016 году комплекс получил статус территории опережающего развития, что позволяет инвесторам пользоваться налоговыми льготами и другими преференциями. В 2020 году на развитие ТОР из бюджета региона планируется выделить 1,5 млрд рублей.