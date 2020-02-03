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На Кубани производство свинины выросло в 1,4 раза за счет ввода новых комплексов

В 2019 году в регионе произвели 82,4 тыс. тонн мяса

КРАСНОДАР, 3 февраля. /ТАСС/. Объем производства свинины в Краснодарском крае увеличился в 2019 году в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

Краснодарский край является аграрным регионом, животноводство - одна из приоритетных отраслей развития экономики края.

"Выросли объемы производства свинины. Так, в минувшем [2019] году в регионе было произведено 82,4 тыс. тонн свинины, что на 42,1% выше 2018 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в министерстве сельского хозяйства региона, такого роста удалось достичь благодаря открытию ряда новых свиноводческих комплексов, а также увеличению поголовья на уже существующих фермах. По итогам 2019 года на Кубани содержались более 626 тыс. голов свиней, что на 19% больше, чем в предыдущем. Таким образом, в регионе продолжается развитие свиноводства, которое началось с вводом нескольких свиноводческих комплексов, в том числе в Белоглининском, Калининском и Гулькевичском районах в 2018 году. Кроме того, в Ейском районе сейчас создается центр по разведению свиней таких пород как йокшир, ландрас и крупная белая.

Теги
РоссияКраснодарский край
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