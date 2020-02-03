В Молдавии сообщили, что предоставление республике кредита от России обсуждается

КИШИНЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Предоставление Россией кредита на инфраструктурные проекты в Молдавии обсуждается правительствами двух стран, которые должны согласовать ряд технических деталей. Как заявил премьер-министр Молдавии Ион Кику, этот вопрос был в повестке встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным на полях прошедшего на прошлой неделе в Алма-Ате форума стран Евразийского экономического союза.

По словам Кику, предстоит отработать ряд технических деталей по этому вопросу до подписания соглашения об открытии кредитной линии.

"Я настроен оптимистично, что эти финансовые средства, которые Республика Молдова хочет привлечь для реализации инфраструктурных проектов, скоро поступят на счета Министерства финансов", - цитирует в понедельник слова Кику молдавское издание Noi.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Россия может предоставить республике кредит для инфраструктурных проектов, большая часть из которого, около $300 млн, может быть выделена уже в этом году. Обсуждение вопроса о кредите подтверждал также, будучи вице-премьером, Дмитрий Козак. При этом он отмечал, что РФ должна быть уверена, что эти деньги пойдут на пользу экономике Молдавии и позволят ей исправно выполнять обязательства по возврату долга.

Правительство Иона Кику было назначено в ноябре прошлого года. Первый визит премьер-министр Молдавии совершил в Москву.