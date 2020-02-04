Власти Приморья предложили проводить торги древесиной на экспорт через биржу по всему ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля /ТАСС/. Губернатор Приморского края предложил распространить механизм торгов через лесную биржу на весь Дальний Восток, чтобы сделать механизм экспорта древесины максимально прозрачным. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края во вторник.

Во Владивостоке пилотный проект биржевых торгов древесиной на экспорт стартовал 24 декабря на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Покупателями выступили представители Китая. Объем этих сделок составил 530 кубометров.

"Нужно подготовить предложения для правительства РФ, чтобы полноценно запустить биржу по всему Дальнему Востоку, сделать механизм максимально прозрачным", - приводятся на сайте слова губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

По словам министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Валентина Карпенко, в декабре итоговая цена сделок на торгах превысила среднюю рыночную стоимость лесоматериалов от 10% до 60% по отдельным позициям.

Преимущество торгов для российских продавцов, по мнению экспертов отрасли, состоит в автоматизации работы, сквозном электронном документообороте, а для иностранных покупателей - в возможности конкурировать за российское сырье.

СПбМТСБ создана в 2008 году по решению президента РФ Владимира Путина. Она является крупнейшей товарной биржей в стране, на нее приходится 99% объемов всей биржевой товарной торговли в России. В 2014 году в Иркутске стартовали биржевые торги лесоматериалами для внутрироссийских потребителей. К настоящему времени лесом через биржу торгуют 25 российских регионов.