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Казахстан организует встречи с ресурсодержателями по поставкам нефти в Белоруссию

Прорабатывается вопрос подписания соглашения о сотрудничестве в области нефти и нефтепродуктов, сообщил казахстанский министр энергетики Нурлан Ногаев

НУР-СУЛТАН, 4 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана организует для белорусской стороны встречи с местными ресурсодержателями с целью переговоров о возможных поставках нефти в Белоруссию. Об этом сообщил во вторник журналистам казахстанский министр энергетики Нурлан Ногаев.

"Наша позиция - диверсификация поставок, министерство занимается организацией политики [в этой сфере]. На сегодняшний день прорабатывается вопрос подписания соглашения о сотрудничестве в области нефти и нефтепродуктов. После подписания данного соглашения белорусская сторона имеет возможность приобретать у нас нефть. Мы на сегодняшний день как министерство организовываем им встречи с ресурсодержателями по их просьбе", - сказал он.

Ногаев не стал уточнять, с какими именно ресурсодержателями ведутся переговоры. "Мы не занимаемся поиском поставщиков - это коммерческий вопрос", - пояснил он.

Как отметил глава Минэнерго, в настоящее время соглашение о поставках нефти в Белоруссию находится на согласовании в госорганах. Он также подтвердил журналистам, что на этой неделе Казахстан планирует посетить делегация концерна "Белнефтехим" для проведения переговоров по вопросу о поставках нефти.

Теги
БелоруссияКазахстан
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