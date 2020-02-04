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США утвердили правила введения пошлин против стран, занижающих стоимость своей валюты

Как отметил министр торговли Уилбур Росс, эти меры помогут должным образом устранить нечестные торговые практики

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Министерство торговли США утвердило критерии, которые будет использовать для определения необходимости введения компенсационных пошлин в случае занижения, по мнению Вашингтона, стоимости валюты властями той или иной страны. Это следует из распространенного пресс-релиза ведомства.

"Это... правило является важным шагом в обеспечении того, чтобы нечестные торговые практики должным образом устранялись <...> Администрация [президента США Дональда] Трампа принимает меры для того, чтобы уравнять правила игры для американского бизнеса и работников", - заявил министр торговли Уилбур Росс, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Вводить соответствующие компенсационные пошлины Минторг США предложил в мае. Росс тогда подчеркивал, что такое нововведение "должно дать понять иностранным экспортерам, что Министерство торговли США может компенсировать привязанную к курсу валют ставку субсидии, которая наносит ущерб промышленности США".

В ведомстве отметили, что американское законодательство "определяет компенсационные субсидии в качестве финансовой поддержки со стороны правительства или госучреждения, которая является целевой и обеспечивает выгоду иностранному производителю или экспортеру". При этом в Минторге пояснили, что компенсационные пошлины будут вводиться в отношении конкретных продуктов, которые получают такие субсидии и наносят, по мнению властей США, ущерб американским производителям. "[Это] не приведет к тому, что компенсационные пошлины будут применяться ко всему импорту из какой-либо страны, поскольку не весь такой импорт наносит ущерб промышленности США", - говорится в сообщении.

Теги
СШАТрамп, ДональдРосс, Уилбур
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