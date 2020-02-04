В России начнут выпускать защищенные смартфоны и планшеты для силовиков

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Mobile Inform Group (MIG) и Аэронавигационные и информационные системы (АИС, входит в Ростех) в 2020 году запустят производство российских защищенных мобильных устройств корпоративного класса на Калужском заводе телеграфной аппаратуры. Об этом сообщил ТАСС в компаниях. АИС вложит в проект 1 млрд рублей как собственных, так и заемных средств, MIG инвестирует более 50 млн рублей.

"Планируемый объем производства может составить до нескольких десятков тысяч штук в год. Оборудование будет производиться под заказ, первая партия составит 2 тыс. изделий, ее планируется выпустить до конца 2020 года", - сообщили в АИС. В MIG уточнил, что оборудование появится в серийном производстве в апреле 2020 года.

В АИС отметили, что рассчитывают на интерес к устройствам со стороны силовых ведомств, различных служб, энергетических и нефтегазовых компаний, а также коммерческих организаций, предъявляющих повышенные требования к оборудованию. Первые заказы на устройства уже имеются, однако раскрывать их суть компания не стала, сославшись на условия контрактов.

Технические характеристики

В качестве аппаратной платформы будут использованы промышленный смартфон MIG S6 и корпоративный планшет MIG T8X, поддерживающие как Android 9 и Windows 10, так и российские операционные системы Astralinux и "Аврора".

Как отметили в MIG, гаджеты будут оснащаться восьмиядерными чипсетама SDM632 с частотой 1,8 ГГц, четырехядерными Intel N4200 c частотой 2,5 ГГц и оперативной памятью 6 Гб. "Производительности девайсов хватит для самых требовательных корпоративных приложений и средств информационной безопасности", - указали в компании.

Смартфоны и планшеты выполнены в герметичном корпусе, выдерживают резкие перепады температур без образования конденсатов внутри, не боятся сильных вибраций, падений. За счет съемного морозостойкого аккумулятора устройства способны работать до 12 часов без подзарядки при температуре минус 20 градусов.

Также на базе устройств возможно использовать такие функции, как средства биометрической идентификации, считыватели QR-кодов, HF/UHF-меток, средства тепловизионной съемки и измерения вибраций, работа с электронными документами, удостоверяющими личность, высокоточное позиционирование (до 2,5 см), работа с бесконтактными картами и т.д.

На устройства будут предустановлены российские программные средства криптографической защиты, централизованного управления и мониторинга мобильных устройств, а также средства антивирусной защиты и обмена мгновенными сообщениями, указали в компании.

Устройств рассчитаны на многолетнюю непрерывную эксплуатацию в сложных климатических условиях и соответствуют критериям Минпромторга РФ по импортозамещению, уточнили в MIG. Компания также заявила о возможностях выхода с продуктом на международный рынок.