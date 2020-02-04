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Китайская вирусная пневмония

ФАС не получала обращений о росте цен на овощи и фрукты в РФ

Глава "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков ранее отмечал, что овощи, фрукты и морепродукты составляют основу китайского продовольственного экспорта в Россию

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) не получала обращений, связанных с ростом цен на овощи и фрукты в России на фоне затруднения их поставок из Китая в РФ из-за распространения коронавируса нового типа на территории этой страны. Об этом ТАСС сообщили в антимонопольном органе.

"Нет, не поступали", - сказали в ФАС в ответ на соответствующий вопрос. "В случае, если такие жалобы поступят и будет обнаружено необоснованное повышение цен, ФАС примет меры антимонопольного реагирования", - добавили в ведомстве.

Глава "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков ранее отмечал в разговоре с корреспондентом ТАСС, что овощи, фрукты и морепродукты составляют основу китайского продовольственного экспорта в Россию. В структуре импорта овощей по странам Китай занимает первое место. Основное направление экспорта овощей и фруктов из Китая в РФ - Дальний Восток.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев поручил республиканскому правительству взять на особый контроль динамику цен на овощи и фрукты, поскольку закрытие российской границы на Дальнем Востоке может сказаться на их ценах.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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