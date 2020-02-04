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На Ставрополье создадут современное текстильное производство

На предприятии будет создано 170 рабочих мест

ПЯТИГОРСК, 4 февраля. /ТАСС/. ООО "Текстиль-Гео" планирует создать современное текстильное производство на площадке бывшего кожевенного завода в Георгиевске Ставропольского края. Стоимость инвестпроекта превышает 500 млн рублей, сообщили ТАСС во вторник в администрации городского округа.

"Компания "Текстиль-Гео" работает над проектом по созданию современного текстильного производства в округе на базе бывшего кожевенного завода. Проект предполагает создание на базе имеющихся активов мощностей по производству, окраске, хранению и сбыту трикотажного полотна", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при реализации проекта стоимостью 519 млн рублей будет создано 170 рабочих мест. Производительность составит 3 тыс. т трикотажного полотна в год.

"Финансирование проекта предполагается как за счет собственных средств, так и за счет средств Корпорации развития Северного Кавказа. Все контракты на доставку оборудования, сырья подписаны компанией. К реализации проекта планируется приступить в 2020 году", - добавили в администрации.

ООО "Текстиль-Гео" - новая компания, созданная для реализации данного проекта группой предпринимателей из России и Турции.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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