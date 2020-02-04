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Суд взыскал с наследников бизнесмена Пшеничного $16 млн долга в пользу американца

Сам Валерий Пшеничный, проходивший фигурантом дела о мошенничестве при исполнении госзаказа Минобороны, покончил с собой во время ареста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Приморский районный суд Петербурга взыскал с супруги и сына умершего в СИЗО бизнесмена Валерия Пшеничного более $16 млн долга перед гражданином США. Об этом во вторник журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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"Приморский районный суд вынес решение по иску Марка Никинсона к Наталье Пшеничной и Денису Пшеничному о взыскании денежных средств. Суд требования истца удовлетворил в полном объеме, с ответчиков взысканы денежные средства", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

По данным пресс-службы, истец обратился в суд с иском к ответчикам, указывая, что 28 января 2016 года передал Валерию Пшеничному $15 млн, последний обязался вернуть эти деньги вместе с процентами по ставке 4% в год, исчисляемыми ежемесячно. Подтверждающие документы были заверены нотариусом штата Флорида. Никинсон просил взыскать ввиду смерти Валерия Пшеничного с наследников солидарно $15 млн, проценты $1,2 млн, а также расходы по оплате госпошлины в размере 60 тыс. рублей. Требования были удовлетворены.

Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что Кировский райсуд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Пшеничного, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Мера избрана заочно. Фигурант находится в международном розыске с 6 декабря 2019 года. По данным пресс-службы судов, уголовное дело о хищении 368 млн рублей при проектировании подводной лодки, в рамках которого объявлен в розыск Пшеничный-младший, было возбуждено еще в конце 2018 года.

О хищениях при проектировании подлодок

В феврале прошлого года суд заключил под стражу бывшего главного инженера ОА "Адмиралтейские верфи" Владимира Байкова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве при исполнении заказа Минобороны РФ. По этому же уголовному делу под домашний арест был отправлен бывший заместитель главного инженера "Адмиралтейских верфей" Глеб Емельченков. По версии следствия, Байков и Емельченков причастны к хищению почти 34 млн рублей, выделенных на строительство подводной лодки проекта 677.

В ходе расследования первого дела было установлено, что Емельченков вместе с одним из руководителей компании АО "Новит про" Валерием Пшеничным и иными лицами необоснованно завысили стоимость госконтракта по разработке трехмерной модели корпуса подводной лодки проекта 636.3 и похитили 100 млн рублей. Местонахождение денег обнаружить не удалось.

Весной прошлого года в Петербурге было возбуждено уголовное дело о легализации похищенных у АО "Адмиралтейские верфи" почти 79 млн рублей. Фигурантами дела стали умерший в СИЗО руководитель компании АО "Новит про" Валерий Пшеничный и гендиректор фирмы Андрей Петров. По версии следствия, оба фигуранта преступным образом легализовали похищенные у "Адмиралтейских верфей" 78,9 млн рублей, которые были выделены в рамках контракта на создание 3D-макета подлодки "Лада". Петров находится под подпиской о невыезде по делу о мошенничестве. Пшеничный, арестованный по тому же делу, в феврале прошлого года умер в СИЗО Петербурга.

По данным официального сайта компании, группа компаний "Новит" оказывает проектно-конструкторские и консалтинговые услуги. Центральным предприятием является ЗАО "Новит про". АО "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную компанию) - базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения РФ. Сейчас на верфи строятся три серии подводных лодок для иностранных ВМС и ВМФ России, ледокол "Илья Муромец" и серия патрульных кораблей ледового класса для ВМФ.

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