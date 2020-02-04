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Alphabet впервые раскрыла данные о выручке от рекламы на YouTube

По данным компании, в 2019 году она превысила $15 млрд

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Американский холдинг Alphabet, которому принадлежит компания Google и видеохостинг YouTube, впервые раскрыл информацию о выручке от рекламы на сервисе - за 2019 год показатель вырос почти на $4 млрд и составил $15,1 млрд. Об этом говорится в финансовой отчетности компании. Показатель выручки от рекламы на YouTube вырос на 36% по сравнению с 2018 годом и на 86% в сравнении с данными за 2017 год.

YouTube - американская видеохостинговая компания, предоставляющая услуги по размещению, хранению и показу видеозаписей. Она была основана в 2005 году. С 2006 года сервис принадлежит компании Google. Согласно заявлению YouTube, число его пользователей превышает 1 млрд человек. В 2020 году сервису исполняется 15 лет.

Общая выручка Alphabet за 2019 финансовый год, по данным отчетности, увеличилась на 18%, до $161,857 млрд. Выручка холдинга за последний квартал выросла на 17% и достигла $46,075 млрд.

Как отмечал телеканал CNN, аналитики ожидали, что квартальный показатель прибыли компании составит $46,9 млрд.

На фоне публикации отчетности акции Alphabet упали на 5%.

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