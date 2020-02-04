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ГЖД ввела в эксплуатацию в Кирове 12 новых пассажирских вагонов для пригородного сообщения

По словам начальника Горьковской железной дороги Анатолия Лесуна, обновление подвижного состава позволит жителям Кировской области добираться в Лузу, Подосиновец и Пинюг в комфортных условиях

КИРОВ, 4 февраля. /ТАСС/. Горьковская железная дорога (ГЖД) во вторник ввела в эксплуатацию в Кирове 12 новых пассажирских вагонов для пригородного сообщения. Об этом сообщил начальник ГЖД Анатолий Лесун в ходе торжественного пуска поезда в Лузу, сформированного из новых вагонов.

"Сегодня запускаем новый поезд на Лузу из новых вагонов, это комфортабельные вагоны совсем другого уровня. Все 12 вагонов, которые закупила ГЖД [в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД"], мы отдаем в Кировскую область для организации пригородного пассажирского движения на направление на Лузу и другие направления", - сказал Лесун.

Он отметил, что обновление подвижного состава позволит жителям области добираться в Лузу, Подосиновец и Пинюг в комфортных условиях. Вагоны производства "Тверского вагоностроительного завода" оборудованы кондиционерами и установкой обеззараживания воздуха, системой видеонаблюдения, электрическими розетками.

По словам Лесуна, в 2019 году регион получил 60 электровозов нового типа "Ермак", также осенью был запущен первый электропоезд ЭП3Д, который курсирует по участкам Киров - Стрижи - Лянгасово - Киров и Киров - Котельнич - Киров, к настоящему моменту электропоезд перевез более 96 тыс. пассажиров. В 2020 году ГЖД планирует капитально отремонтировать четыре платформы в Кировской области, улучшить условия для маломобильных граждан на вокзале в Кирове.

"Кировчане в ближайшее время увидят обновленный вокзал и привокзальную площадь. Железная дорога выделяет более 100 млн рублей на реконструкцию вокзала Киров-1. Мы обсуждали вопрос о благоустройстве прилегающей территории к железнодорожному вокзалу, о ремонте привокзальной площади, который будет осуществляться в текущем сезоне", - рассказал журналистам председатель правительства области Анатолий Чурин.

В 2020 году Горьковская железная дорога намерена отремонтировать 130 км железнодорожного пути в Кировской области, что на 30% больше, чем годом ранее. В 2019 году в развитие Кировского региона было вложено 10,6 млрд рублей, было отремонтировано около 100 км пути.

О ГЖД

Горьковская железная дорога - филиал ОАО "Российские железные дороги" - одна из старейших и крупнейших магистралей страны, дорога осуществляет транзитное, грузовое и пассажирское сообщение между Центром страны, районами Поволжья и Приуралья. Магистраль стыкуется с Московской, Свердловской, Куйбышевской, Северной железными дорогами. ГЖД обслуживает 15 субъектов Российской Федерации. В Кировское отделение ГЖД входят восемь станций, самой крупной из которых является Кировский железнодорожный вокзал.

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РоссияКировская область
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