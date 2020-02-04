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"Швабе" внедрил в производство гражданских прицелов технологию гравирования РАН

Помимо заводских испытаний, прицельные сетки также прошли тестирование среди профессиональных охотников, отметил первый заместитель генерального директора "Швабе" Вадим Калюгин

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") внедрил в производство оптических и ночных прицелов технологию лазерного гравирования, разработанную специалистами Российской академии наук (РАН). Об этом сообщила во вторник пресс-служба "Швабе".

"В производство гражданских прицелов холдинга "Швабе" успешно внедрена технология лазерной трехмерной микрообработки оптических компонентов, разработанная специалистами Российской академии наук", - сообщила пресс-служба.

Подчеркивается, что технология лазерного гравирования сеток и шкал, а также оборудование для реализации этого технологического процесса защищены патентами на территории России. "За счет внедрения технологии лазерного гравирования оптические и ночные прицелы получили новое качество, значительно расширив функциональные возможности прицельных сеток", - говорится в сообщении.

Прицелы, изготовленные с использованием новой технологии, проверили в том числе и профессиональные охотники, рассказали в пресс-службе.

"Помимо заводских испытаний, прицельные сетки также прошли тестирование среди профессиональных охотников. В числе достоинств они отметили обеспечиваемую точность прицеливания и возможность подсвечивания всей сетки", - цитирует пресс-служба первого заместителя генерального директора "Швабе" Вадима Калюгина.

По информации пресс-службы, прицелы "Швабе" с применением технологии РАН производятся на Вологодском оптико-механическом заводе (ВОМЗ) и Новосибирском приборостроительном заводе (НПЗ).

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