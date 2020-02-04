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РБК: Ольга Голодец может перейти в Сбербанк

4 февраля она была представлена коллективу кредитного учреждения
Ольга Голодец Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Ольга Голодец
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец может перейти в Сбербанк, где будет курировать социальные и медицинские программы, сообщает во вторник издание РБК со ссылкой на источники.

В свою очередь источники ТАСС, близкие к банку, также подтвердили данную информацию, в самой кредитной организации отказались от комментариев.

"Голодец будет курировать социальные и медицинские программы Сбербанка", - рассказал один из собеседников РБК. Два других источника подтвердили изданию, что 4 февраля она была представлена коллективу кредитного учреждения.

Ольга Голодец с 1999 по 2008 гг. отвечала за социальную политику компании "Норникель", позднее возглавляла совет директоров страховой компании "Согласие".

В декабре 2010 года она стала заместителем мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам образования и здравоохранения, а в 2012 году перешла на работу в правительство РФ в статусе вице-премьера по социальной политике, здравоохранению и образованию. В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Дмитрия Медведева, сохранив пост вице-премьера. В сферу ее ответственности вошли вопросы культуры и спорта.

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав кабинета во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаРоссия
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