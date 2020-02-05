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"Известия": в России увеличится число работающих без карт банкоматов

Издание отмечает, что в разы увеличить количество банкоматов с NFC-модулями планируют, в частности, ВТБ, Альфа-банк и Росбанк
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Крупнейшие российские банки намерены значительно расширить сеть банкоматов с NFC-модулями до конца 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в кредитных организациях.

Так, по данным издания, ВТБ планирует в 2020 году увеличить долю банкоматов, работающих без необходимости использования пластиковой карты, примерно с 6% до 25%, Альфа-банк - с 56% до 85%, Росбанк - с 25% до 54%. Об этом рассказали изданию в финансовых организациях.

По информации газеты, доля устройств самообслуживания с Near-Field Communication (NFC) в Сбербанке составляет около 95% всех устройств, в Райффайзенбанке - 70%, в банке "Открытие" - 85%, а в Тинькофф Банке - 100%.

Бесконтактная технология предотвращает мошеннические действия, ускоряют время обслуживания клиента у банкомата и решают проблему "захвата" карт, отмечают "Известия".

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