{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Индонезия приостановила пассажирское авиасообщение с Китаем

Власти страны также перестали выдавать гражданам КНР визы, в том числе по прибытии

СИНГАПУР, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Индонезии с 5 февраля полностью приостановили пассажирское авиасообщение с Китаем, а также перестали выдавать гражданам КНР визы, в том числе по прибытии. Как пишет в среду газета The Jakarta Post, министр транспорта республики Буди Кариа Сумади подтвердил это решение, несмотря на предупреждения Пекина о том, что подобные шаги повлияют на двусторонние отношения.

"Мы делаем то, что и другие страны уже сделали. Власти должны быть очень осторожны в данном вопросе [распространения коронавируса]", - сказал глава ведомства журналистам. По его словам, "представители кабмина в среду встретятся с управляющими местных авиаперевозчиков, чтобы обсудить убытки, которые они понесут от введенных ограничений".

Одновременно министр рассказал, что "запрет распространяется на пассажирские перевозки, транспортные самолеты по-прежнему будут совершать полеты, но особые меры санитарного контроля будут действовать в отношении экипажей".

Одновременно посол КНР в Джакарте Сяо Цянь во вторник на брифинге заявил, что "подобные шаги напрямую отразятся на дружеских отношениях между двумя странами", при этом "основной ущерб понесет сфера туризма Индонезии и экономика республики в целом". "Мы рассчитываем, что правительство проявит рациональный подход и сможет предсказать все убытки", - сказал дипломат.

Министр туризма республики Вишнутама Кусубандио также признал, что "туристическая сфера понесет значительные расходы, поскольку ежегодно Индонезию посещает около 2 млн туристов из Китая". Кроме того, Пекин является крупнейшим торговым партнером для Джакарты, на его долю приходится до 15% от общего экспорта, среди которого преобладает уголь, пальмовое масло. Индонезия закупает преимущественно продовольствие.

Теги
ИндонезияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
WSJ: компания Macy's закроет 125 универмагов из-за конкуренции с онлайн-платформами
Компания также сократит около 10% сотрудников и закроет несколько офисов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС