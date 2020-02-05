Индонезия приостановила пассажирское авиасообщение с Китаем

СИНГАПУР, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Индонезии с 5 февраля полностью приостановили пассажирское авиасообщение с Китаем, а также перестали выдавать гражданам КНР визы, в том числе по прибытии. Как пишет в среду газета The Jakarta Post, министр транспорта республики Буди Кариа Сумади подтвердил это решение, несмотря на предупреждения Пекина о том, что подобные шаги повлияют на двусторонние отношения.

"Мы делаем то, что и другие страны уже сделали. Власти должны быть очень осторожны в данном вопросе [распространения коронавируса]", - сказал глава ведомства журналистам. По его словам, "представители кабмина в среду встретятся с управляющими местных авиаперевозчиков, чтобы обсудить убытки, которые они понесут от введенных ограничений".

Одновременно министр рассказал, что "запрет распространяется на пассажирские перевозки, транспортные самолеты по-прежнему будут совершать полеты, но особые меры санитарного контроля будут действовать в отношении экипажей".

Одновременно посол КНР в Джакарте Сяо Цянь во вторник на брифинге заявил, что "подобные шаги напрямую отразятся на дружеских отношениях между двумя странами", при этом "основной ущерб понесет сфера туризма Индонезии и экономика республики в целом". "Мы рассчитываем, что правительство проявит рациональный подход и сможет предсказать все убытки", - сказал дипломат.

Министр туризма республики Вишнутама Кусубандио также признал, что "туристическая сфера понесет значительные расходы, поскольку ежегодно Индонезию посещает около 2 млн туристов из Китая". Кроме того, Пекин является крупнейшим торговым партнером для Джакарты, на его долю приходится до 15% от общего экспорта, среди которого преобладает уголь, пальмовое масло. Индонезия закупает преимущественно продовольствие.