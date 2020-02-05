"Ъ": стоимость автомобилей в России увеличилась на 8-10% в 2019 году

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Автомобили в России подорожали на 8-10% в 2019 году, сообщает в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы Объединения автопроизводителей России (ОАР) и Russian Automotive Market Research.

"В среднем легковой автомобиль можно купить за 1,6 млн рублей, что на 9,6% дороже, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

По данным издания, если в легковом сегменте быстрее дорожали импортные машины, в коммерческом ситуация обратная. Эксперты отмечают, что давление на импорт в прошлом году не менялось, тогда как часть крупных российских производителей потеряли льготы на ввоз компонентов, что сказалось на ценах. Также с рынка ушло несколько дешевых локализованных моделей. В 2020 году ситуация с ценами может быть хуже: с января концерны начали повышать их из-за роста ставок утильсбора, а далее многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом и состояния экономики, пишет газета.

Согласно публикации, импортные автомобили подорожали на 9,4%, до 3,8 млн рублей, за 2019 год, а цена на автомобили российского производства выросла в среднем на 8,6% за прошлый год и составила почти 1,3 млн рублей.

Издание также приводит данные "Автостата". Он подсчитал, что средневзвешенная цена нового автомобиля в 2019 году выросла на 8,2%, почти до 1,6 млн рублей. Автомобили отечественного производства подорожали на 6,1%, до 665 тыс. рублей, иномарки же, по оценке агентства, прибавили в цене 9%, подорожав до 1,8 млн рублей.