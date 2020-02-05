Средний размер "займа до зарплаты" в РФ вырос в IV квартале почти на 8%

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Средний размер "займа до зарплаты" (до 30 тыс. рублей на срок до года) вырос на 7,7% в четвертом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 8,2 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Увеличение среднего размера микрозайма происходит на фоне сокращения выдачи самых небольших займов на сумму до 10 тыс. рублей, - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. - В свою очередь снижение количества выданных микрозаймов в самом массовом сегменте "займов до зарплаты" стало результатом не только регуляторных действий Банка России, но и оптимизации бизнес-процессов микрофинансовых организаций. Так, многие МФО уже не так охотно предоставляют "займы до зарплаты" новым заемщикам. При этом уже проверенных клиентов они стараются кредитовать достаточно активно, делегируя им более серьезные суммы".

По данным бюро кредитных историй, наибольший средний размер "займа до зарплаты" в четвертом квартале 2019 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,8 тыс. рублей), Московской области (10,1 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (9,8 тыс. рублей), Ростовской области (9,5 тыс. рублей) Самый маленький средний размер был отмечен в Удмуртской Республике (6,9 тыс. рублей), Вологодской области (6,9 тыс. рублей), Приморском крае (7,1 тыс. рублей).

Самую высокую динамику роста среднего размера микрозайма продемонстрировали Алтайский край (+26,6%), а также Кемеровская (+21,8%) и Новосибирская (+21,4%) области.