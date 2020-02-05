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Кабмин внес в Госдуму законопроект, расширяющий перечень компаний-экспортеров СПГ

Изменения вносятся для выполнения задачи по увеличению производства сжиженного природного газа в Арктике

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, вносящий изменения в закон "Об экспорте газа", согласно которым расширяется перечень компаний, получающих право экспортировать сжиженный природный газ (СПГ). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Изменения в закон вносятся для того, чтобы выполнить задачу увеличения производства сжиженного природного газа в Арктике, предоставив право экспорта СПГ с участков, лицензии на которые были получены после 1 января 2013 года.

Исключительное право экспорта предоставлено пользователям участков недр, лицензии на которые выданы до 1 января 2013 года и предусматривают направление добытого газа на сжижение, действует оно исключительно в отношении СПГ, произведенного из природного газа, добытого на таких участках недр.

"С целью расширения ресурсной базы для производства СПГ указанным недропользователям после 1 января 2013 года предоставлялись другие месторождения. Кроме того, месторождения под производство СПГ предоставлялись также недропользователям, находящимся под контролем компании, уже имеющей исключительное право экспорта СПГ. В целях реализации стратегических задач по увеличению производства и экспорта СПГ законопроектом предусмотрено предоставление исключительного права на экспорт СПГ указанным категориям недропрользователей", - говорится в пояснительной записке.

В настоящее время на российском рынке "Газпром" является монополистом в экспорте газа по трубопроводам. Дискуссия о допуске на экспортные рынки независимых производителей газа, в числе которых "Роснефть" и "Новатэк", ведется уже несколько лет. Первым шагом к либерализации стало разрешение экспортировать СПГ без посредничества "Газпрома". Право на экспорт СПГ было предоставлено компаниям, лицензия на пользование недрами которых по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа или направление добытого газа для сжижения на такой завод. Таким правом в конце 2013 года стали обладать "Новатэк", реализующий проект "Ямал СПГ", и "Роснефть".

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