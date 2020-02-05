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Прокуроры добились выплаты более 13 млрд рублей налогов в 2019 году

Было санкционировано около 10 тыс. решений налоговых органов о наложении ареста на имущество неплательщиков налогов на сумму около 25 млрд рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские прокуроры добились выплаты долга по налогам на более 13 млрд рублей в прошлом году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"В 2019 году прокурорами санкционировано около 10 тыс. решений налоговых органов о наложении ареста на имущество неплательщиков налогов на сумму около 25 млрд рублей. Эта эффективная мера способствует быстрому погашению задолженности. Всего после применения ареста налогоплательщиками выплачено в бюджет более 13 млрд рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре отметили, что надзор за выплатной налогов является одним из приоритетных направлений работы ведомства, так как от поступления в бюджет налогов и сборов зависит функционирование всей бюджетной системы. Работа по аресту имущества неплательщиков налогов проводится в тесном взаимодействии с налоговыми органами РФ.

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