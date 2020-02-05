Госдума одобрила в первом чтении закрытие данных по закупкам в рамках гособоронзаказа

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, исключающий закупки по гособоронзаказу из плана закупок и плана-графика закупок, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Документ был инициирован депутатами Владимиром Гутеневым и Алексеем Хохловым ("Единая Россия").

Сейчас законом предусмотрено исключение процедуры закупок вооружения, военной и специальной техники из процесса формирования, утверждения и ведения плана закупок и плана-графика закупок. Такое положение затрагивает только часть состава гособоронзаказа, отмечается в пояснительной записке.

"Действующая процедура в отношении оставшейся части сохраняет риски раскрытия штатной численности и категорий военнослужащих, районов дислокации военных городков и объектов, в том числе специальных", - считают авторы законопроекта.

В связи с этим проект документа уточняет особенности планирования закупок, распространяя исключение закупок из плана и плана-графика на весь состав гособоронзаказа. "Такой подход позволит повысить эффективность закупок в условиях действующих санкций со стороны иностранных государств с целью минимизации рисков возможного раскрытия информации о государственном оборонном заказе в целом путем ограничения круга лиц, обладающих такой информацией", - говорится в пояснительной записке.