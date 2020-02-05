{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума одобрила в первом чтении закрытие данных по закупкам в рамках гособоронзаказа

Сейчас законом предусмотрено исключение процедуры закупок вооружения, военной и специальной техники из процесса формирования, утверждения и ведения плана закупок и плана-графика закупок

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, исключающий закупки по гособоронзаказу из плана закупок и плана-графика закупок, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Документ был инициирован депутатами Владимиром Гутеневым и Алексеем Хохловым ("Единая Россия").

Сейчас законом предусмотрено исключение процедуры закупок вооружения, военной и специальной техники из процесса формирования, утверждения и ведения плана закупок и плана-графика закупок. Такое положение затрагивает только часть состава гособоронзаказа, отмечается в пояснительной записке.

"Действующая процедура в отношении оставшейся части сохраняет риски раскрытия штатной численности и категорий военнослужащих, районов дислокации военных городков и объектов, в том числе специальных", - считают авторы законопроекта.

В связи с этим проект документа уточняет особенности планирования закупок, распространяя исключение закупок из плана и плана-графика на весь состав гособоронзаказа. "Такой подход позволит повысить эффективность закупок в условиях действующих санкций со стороны иностранных государств с целью минимизации рисков возможного раскрытия информации о государственном оборонном заказе в целом путем ограничения круга лиц, обладающих такой информацией", - говорится в пояснительной записке.

Теги
РоссияГутенев, Владимир ВладимировичХохлов, Алексей Алексеевич
Реклама на ТАСС
Строительство дороги в обход Набережных Челнов начнется в 2021 году
Протяженность трассы составит 90 км
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС