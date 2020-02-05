Власти Набережных Челнов вернут 190 лизинговых автобусов "КамАЗу"

КАЗАНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Набережных Челнов вернут лизинговой компании "КамАЗ" 190 взятых в аренду автобусов, которые компания пыталась отозвать через суд из-за долгов, мэр города поручил местному транспортному предприятию заключить мировое соглашение, сообщается на официальном сайте города.

С 2019 года Арбитражный суд Татарстана рассматривает дело о расторжении договоров финансовой аренды автобусов марки "НефАЗ" и изъятии их у МУП "Электротранспорт". Как сообщала корпоративная газета "Вести КамАЗа", "всего компания планирует отозвать 190 автобусов своего производства, причиной для отзыва стали долги по лизинговым платежам в размере свыше 700 млн рублей".

"Автобусы возвращаются в связи с ранее достигнутыми договоренностями между мэром города Наилем Магдеевым и генеральным директором ПАО "КамАЗ" Сергеем Когогиным", - говорится в сообщении на сайте Набережных Челнов.

Городские власти пообещали не допустить ухудшения ситуации с транспортом.