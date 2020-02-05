Белоусов: вклад выполнения послания президента в рост ВВП может достичь 1 п. п.

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Выполнение поручений президента, озвученных в послании Федеральному собранию, может принести дополнительно до 1 процентного пункта в прирост ВВП России в 2020 году. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе совещания главы государства Владимира Путина с членами правительства.

"Суммарно отмеченные факторы дают дополнительно до 1 п. п. прироста ВВП уже в текущем году и 1,6-1,7 п. п. в следующем году. Мы считаем, что это вполне достаточно для аккуратного постепенного разогрева рынков с выходом уже в 2021 году на 3-процентную траекторию роста ВВП", - сказал он.

Как отметил первый вице-премьер, ключевая задача, поставленная в экономической части послания президента, - это запуск инвестиционного цикла. Эта задача имеет четко фиксированные количественные параметры: если в прошлом году за три квартала отмечается 0,7% роста инвестиций, то в текущем году эта цифра должна составить 5%, а в 2021 году - не менее 6%. Только при такой траектории, когда инвестиции примерно вдвое превышают рост ВВП, их объем в 2024 году достигнет поставленного целевого значения в 25% ВВП.

"Решить поставленную задачу можно, дав ответ на три главных вопроса: ускорение роста рынков, снижение рисков инвесторов, наличие и стоимость "длинных" денег, - подчеркнул Белоусов.

Разогрев рынков

Одним из основных факторов, которые тормозят инвестиционный рост, является общая стагнация рынков. "Понятно, что в стагнирующие рынки никто вкладывать серьезные деньги не будет", - сказал первый вице-премьер. Для стимулирования воздействия на конечный спрос можно, во-первых, увеличить текущее потребление по линии реализации социального пакета послания. В части потребления речь идет в текущем году о почти 185 млрд руб. спроса, в следующем - о почти 400 млрд руб. и далее ежегодно - более чем о 400 млрд руб.

"Эти средства будут направлены российскими семьями преимущественно на покупку товаров и услуг, то есть на закупку товаров пищевой промышленности, сельского хозяйства, легкой промышленности и так далее", - пояснил Белоусов. Только этот фактор даст дополнительно около 1 п. п. прироста оборота розничной торговли или, соответственно, примерно 0,3 п. п. прироста ВВП.

Второй рычаг касается дополнительного спроса на отечественные машины и оборудование в рамках реализации национальных проектов. Так, с 2015 по 2019 гг. на проекты импортозамещения только в промышленности из всех источников было затрачено более 2 трлн руб. В перспективный период расходы в рамках нацпроектов на машины и оборудование составляют более 6 трлн руб., причем 3,2 трлн руб. могут быть обеспечены продукцией российского машиностроения, в том числе 1,4 трлн руб. - в рамках диверсификации ОПК.

"Соответственно, дополнительный спрос на российскую машиностроительную продукцию уже в текущем году составит почти 500 млрд руб., в следующем году - 556 млрд руб., и далее - более 600 млрд руб.", - сказал первый вице-премьер. Речь идет о 3,5-4% в плюс ко всему внутреннему рынку машиностроения, который составляет порядка 14 трлн руб.

"И третий рычаг - это увеличение несырьевого неэнергетического экспорта. За счет спланированных мер поддержки экспорта в рамках одноименного национального проекта его увеличение только в части промышленности должно составить в текущем году порядка $6 млрд, а это плюс 390 млрд руб., пересчитанные по курсу, и в следующем году - уже $14 млрд, это уже почти 1 трлн руб.", - заявил Белоусов. Речь будет идти о дополнительном спросе на продукцию металлургической, лесной, химической, фармацевтической промышленности и гражданского машиностроения.

Инвестиционный налоговый вычет

Поправки в бюджет предусматривают выделение 30 млрд руб. ежегодно на компенсацию регионам применения инвестиционного налогового вычета, заявил Андрей Белоусов.

"Деньги в поправки в бюджет предусмотрены. Это пока 30 млрд рублей ежегодно", - сказал Белоусов.

По его словам, из федерального бюджета будет компенсироваться до двух третей инвестиционного налогового вычета в регионах.

Он отметил, что это будет новый механизм. "Регионы будут применять налоговый вычет самостоятельно, как и сейчас, но компенсация будет при трех условиях. Первое - объем проектов будет ограничен сверху для того, чтобы это были проекты, прежде всего, малого и среднего бизнеса. Второе - в регионах должны быть созданы ключевые институты, обеспечивающие комфорт и защиту инвестора, так называемый "инвестиционный стандарт", - сообщил он.

Третье условие, по словам Белоусова, это наличие у региона портфеля проектов, определяющих спецификацию профиля региона. "Если говорить шире, планируем создать систему вовлечения регионов в инвестиционный процесс, включая передачу лучшего опыта и обучение администрации регионов", - сказал первый вице-премьер.

Он сообщил, что в этой работе "задействуем агентство по привлечению инвестиций, которое создал РФПИ, и рабочие группы Госсовета".

Строительство объектов инфраструктуры

Минтранс РФ подготовил перечень объектов транспортной инфраструктуры, строительство которых можно профинансировать за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Общая стоимость проектов превышает 2 трлн рублей, сообщил Андрей Белоусов.

"Вы [президент РФ] поручили до 1 июня подготовить перечень объектов транспортной инфраструктуры, в том числе автодороги, соединяющие областные центры, выходы на федеральные трассы и обходы городов. Предложения по такому перечню в первом приближении уже подготовлены Минтрансом. Эти предложения включают 62 объекта стоимостью более 2 трлн рублей. Подключим рабочую группу Госсовета, будем отрабатывать, в установленный срок планируем завершить и получить результат", - сказал Белоусов.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству к 1 июня 2020 года представить перечень проектов по развитию транспортной инфраструктуры, финансирование которых может осуществляться с привлечением средств ФНБ на возвратной основе.

Создание механизма консультаций

Правительство РФ договорилось с ЦБ создать постоянно действующий механизм консультаций для обеспечения макроэкономической стабильности.

"Их реализация (мер по разогреву рынков - прим. ТАСС) будет сопровождаться серьезным вливанием ликвидности в экономику. Поэтому потребуется тонкая, буквально филигранная совместная работа правительства и Банка России, чтобы не допустить нарушения макроэкономического равновесия и разгона инфляции", - сказал он

"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной, главой ЦБ - прим. ТАСС), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.