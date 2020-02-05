Белоусов: правительство убрало из законопроекта о защите инвестиций спорные моменты

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство договорилось не включать в проект закона о защите и поощрении инвестиций наиболее спорные моменты, чтобы обеспечить его принятие до 30 апреля. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Вчера в правительстве договорились отцепить, я надеюсь, окончательно договорились отцепить наиболее спорные моменты и быстрее принять закон. Срок, поставленный вами, - 30 апреля. Но постараемся успеть раньше", - сказал первый вице-премьер.

Белоусов отметил, что закон о защите и поощрении капиталовложений должен создать гарантированные инвестиционные правила для реализации крупных проектов.

Он также сообщил, что создана совместно с РСПП рабочая группа по содействию реализации новых инвестиционных проектов. "В ее портфеле уже сейчас 196 заявок. Из них 15 проектов общей стоимостью почти на 3 трлн руб. суммарно за весь период уже прошли экспертизу ВЭБа и РФПИ. Планируем форсировать ее работу, четко соблюдая два приоритета: во-первых, поощрение глубины переработки сырья и создание новых рабочих мест в регионах, и, во-вторых, - положительное влияние на реализацию национальных проектов", - сказал первый вице-премьер.

О законопроекте

Госдума приняла законопроект о защите и поощрении капиталовложений в первом чтении 10 декабря 2019 г. Он предусматривает два инвестиционных режима: общий и проектный. Общий инвестиционный режим предполагает трехлетнюю отсрочку вступления в силу любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный режим ориентирован на крупные инвестпроекты и гарантирует неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС) на срок от 6 до 20 лет, а также на три года фиксирует условия техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий.

Проектный режим имеет порог доступа. Например, для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта общим бюджетом не менее 1 млрд руб. минимальный объем собственных инвестиций - 250 млн руб. Для проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики - от 1,5 млрд руб. (при общем бюджете не менее 7 млрд руб.). Для проектов в иных сферах экономики - минимум 5 млрд руб. (общий бюджет - от 25 млрд руб.).

При объеме собственных инвестиций от 10 млрд руб. (с общим бюджетом проекта от 50 млрд руб.) дополнительно могут быть гарантированы на выбор: особая формула расчета тарифа или вывозные таможенные пошлины на 6-20 лет; квоты на различные ресурсы, ставки по обязательным платежам, за лесные ресурсы на три года.

Все эти гарантии предлагается оформлять в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Инвесторы смогут заключить соглашения вплоть до 2030 г. При этом СЗПК нельзя будет заключать в таких сферах, как нефте- и газодобыча, алкогольная и табачная продукция, игорный бизнес, банковская и иная финансовая деятельность.