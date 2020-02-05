Сторчак: суверенные заемщики РФ полностью исполняют свои обязательства по кредитам

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Все иностранные государства - заемщики РФ исполняют свои кредитные обязательства в полном объеме, заявил замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Вот среди российских - заемщиков, которые не выполняют свои обязательства, на сегодняшний момент нет. Там, где были страны с определенными трудностями, - там достигнуты договоренности о переносе сроков платежей, юридические договоренности оформлены, по состоянию на 1 января 2020 года у нас просроченных обязательств по кредитам Российской Федерации нет", - сказал Сторчак.

По его словам, исключения есть среди кредитов, выданных Советским Союзом - на задолженность этих заемщиков начисляются проценты в установленном порядке.

"Другое дело - есть заемщики из числа тех, кто взаимодействовал финансово с Советским Союзом. Там у нас есть проблемы, есть страны, в которых ведутся гражданские войны - эти страны либо прекратили платежи в счет старых обязательств, либо есть ситуация, когда мы даже не сумели договориться, потому что нет политической власти, с которой можно договариваться и которая брала бы на себя обязательства выполнять те договоренности, под которыми она подписывается. Поэтому там пауза, там мы ждем, никуда это не исчезает, все это учитывается. Там, где необходимо, проценты начисляются на остатки задолженности и мы живем именно в такой парадигме", - сказал замминистра финансов, отказавшись назвать этих заемщиков.