Глава РСПП в ближайшие два месяца не видит угроз для экономики РФ в связи с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не ожидает потрясений для бизнеса в связи с распространением коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае в том случае, если КНР удастся разрешить эту ситуацию за два месяца. Об этом сообщил ТАСС в среду глава РСПП Александр Шохин в кулуарах заседания Союза промышленников и предпринимателей Петербурга.

"Два месяца мы по инерции, я думаю, проскочим, кое-где придется подтянуть пояса <…> конечно, будут какие-то встряски, но потрясений, я думаю, не будет", - сказал он.

Шохин уточнил, что под угрозой могут оказаться отрасли, связанные с поставками комплектующих и запчастей из Китая, а также экспортеры нефти и газа. Он также добавил, что на Дальнем Востоке и юге Сибири поставки одежды и продовольствия "сильно завязаны" на китайских поставщиков.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,3 тыс. человек, 492 умерли, выздоровели более 900.

Ряд государств, в том числе Россия, эвакуировали из провинции Хубэй своих граждан. 5 февраля в Тюменскую область было доставлено 144 человека, в том числе граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Украины.