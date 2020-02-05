Джефф Безос выручил $1,84 млрд от продажи пакета акций Amazon

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Глава Amazon Джефф Безос продал акции этого одного из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров на сумму $1,84 млрд. Об этом сообщил в среду телеканал CNBC со ссылкой на уведомление, направленное предпринимателем в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Согласно этому уведомлению, Безос продал в общей сложности около 905,5 тыс. ценных бумаг компании в период с 31 января по 3 февраля включительно. Телеканал обращает внимание на то, что в эти же сроки рыночная капитализация Amazon снова превысила $1 трлн, как это впервые произошло в 2018 году.

Безос, согласно публикации, сбывал крупные пакеты акций Amazon в 2017 и 2019 годах. Бизнесмен объяснял это необходимостью выручать дополнительно минимум $1 млрд в год, чтобы финансировать другое свое предприятие - аэрокосмическую компанию Blue Origin.

Агентство Bloomberg сообщило 31 января, что Безос стал богаче на $13,2 млрд за 15 минут благодаря резкому повышению котировок акций Amazon. Руководитель этой компании c состоянием $117,2 млрд в январе третий год подряд возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.