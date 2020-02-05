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Власти Чечни рассчитывают на поддержку банка ВТБ в реализации инвестпроектов в регионе

Речь идет о строительстве второй очереди молочного кластера и фруктохранилища

ГРОЗНЫЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни рассчитывают на поддержку банка ВТБ в кредитовании приоритетных инвестиционных проектов региона в сфере агропромышленного сектора. Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель правительства республики Муслим Хучиев.

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Дорогие друзья! ⠀ Комфортные условия для ведения бизнеса, созданные Главой ЧР, Героем России Р.А. Кадыровым, открывают новые возможности для инвесторов. ⠀ Сегодня с управляющим ВТБ в СКФО А. Дыренко и директором операционного офиса «Грозный» ПАО ВТБ А. Саидовым обсудили вопросы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в Чеченской Республике. ⠀ В частности речь шла о строительстве 2-ой очереди молочного кластера – МТФ на 1200 коров и фруктохранилища мощностью 10 тыс. тонн общей стоимостью более 2,5 млрд. руб. Инвестпроекты включены в подпрограмму «Социально-экономическое развитие ЧР на 2016-2025 годы» и в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона. Их реализация создаст около 160 рабочих мест, даст импульс развитию агропромышленного сектора республики. ⠀ Поручил министерству экономического, территориального развития и торговли ЧР совместно ВТБ проработать вопрос кредитования указанных проектов. ⠀ ДАЛА т1аьхье беркате йойла! #РамзанКадыров #МуслимХучиев #Кадыров #Хучиев #ПравительствоЧР #экономика #инвестиции #банк #ВТБ

Публикация от Муслим Хучиев (@khuchiev_mm)

"Сегодня с управляющим ВТБ в СКФО Александром Дыренко и директором операционного офиса "Грозный" ПАО ВТБ Ахмедом Саидовым обсудили вопросы поддержки инвестиционных проектов. В частности, речь шла о строительстве 2-й очереди молочного кластера - МТФ на 1200 коров и фруктохранилища мощностью 10 тыс. тонн общей стоимостью более 2,5 млрд рублей. Поручил Министерству экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики совместно с ВТБ проработать вопрос кредитования указанных проектов", - написал Хучиев, отметив, что реализация данных проектов даст импульс развитию агропромышленного сектора региона.

Первый высокотехнологичный операционный офис для обслуживания юридических и физических лиц банка ВТБ открылся в среду в центре Грозного. В дальнейшем его планируется преобразовать в первый филиал ВТБ в России. В церемонии открытия отделения приняли участие председатель правления ВТБ Андрей Костин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Теги
РоссияСКФОЧечня
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