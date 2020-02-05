Власти Чечни рассчитывают на поддержку банка ВТБ в реализации инвестпроектов в регионе

ГРОЗНЫЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни рассчитывают на поддержку банка ВТБ в кредитовании приоритетных инвестиционных проектов региона в сфере агропромышленного сектора. Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель правительства республики Муслим Хучиев.

"Сегодня с управляющим ВТБ в СКФО Александром Дыренко и директором операционного офиса "Грозный" ПАО ВТБ Ахмедом Саидовым обсудили вопросы поддержки инвестиционных проектов. В частности, речь шла о строительстве 2-й очереди молочного кластера - МТФ на 1200 коров и фруктохранилища мощностью 10 тыс. тонн общей стоимостью более 2,5 млрд рублей. Поручил Министерству экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики совместно с ВТБ проработать вопрос кредитования указанных проектов", - написал Хучиев, отметив, что реализация данных проектов даст импульс развитию агропромышленного сектора региона.

Первый высокотехнологичный операционный офис для обслуживания юридических и физических лиц банка ВТБ открылся в среду в центре Грозного. В дальнейшем его планируется преобразовать в первый филиал ВТБ в России. В церемонии открытия отделения приняли участие председатель правления ВТБ Андрей Костин и глава Чечни Рамзан Кадыров.