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Российские банки в 2019 году выдали на 17% больше кредитов наличными

Количество выданных кредитов выросло до 17,7 млн

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские банки в 2019 году выдали на 17% больше кредитов наличными, чем за 2018 год - 4,8 трлн рублей против 4,1 трлн рублей, сообщили ТАСС в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Количество выданных кредитов также выросло - на 12%, до 17,7 млн.

Руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин отметил, что рост выдачи кредитов наличными в 2019 году был неравномерным, и наиболее ощутимая динамика наблюдалась до 1 октября, когда ЦБ ввел требования учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика при расчете собственного капитала кредитной организации. Говоря о потребительских кредитах в целом, эксперт добавил, что в четвертом квартале банки предоставили на 12% меньше потребкредитов, чем годом ранее. Рост же первых трех кварталов был связан как с кредитным бумом, в том числе на фоне снижающейся ключевой ставки, так и с ожиданиями по введению ПДН.

В 2020 году Гришунин ожидает увидеть замедление темпов роста беззалогового розничного кредитования до 8-10% из-за снижения спроса на кредиты со стороны клиентов с низким ПДН и ужесточения подходов банков к оценке заемщиков. "При этом замедление затронет в большей степени небольшие банки, которым объем запаса по капиталу ограничивает возможности наращивать кредитные портфели с учетом введения повышенных коэффициентов рисков. Кроме того, мы ожидаем от регулятора дополнительных мер по "охлаждению" рынка беззалогового розничного кредитования", - пояснил руководитель рейтинговой службы НРА.

ОКБ собирает данные от 600 кредиторов по всей России. На 1 августа 2019 года в базе данных ОКБ хранится 373 млн кредитных историй по 90 млн заемщиков.

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