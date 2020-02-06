{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МИД Британии обсудит в Канберре возможность заключения торговой сделки с Австралией

Ожидается, что стороны также обсудят сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе и оказание помощи Австралии в борьбе с лесными пожарами

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб обсудит со своей австралийской коллегой Марис Пейн возможность скорейшего заключения нового торгового соглашения между двумя странами. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Форин оффиса, распространенном в четверг в связи с началом официального визита Рааба в Австралию.

"Министр проведет переговоры с главой МИД Марис Пейн, чтобы обсудить будущие торговые и инвестиционные возможности, а также потенциал для скорейшего заключения сделки о свободной торговле. Ожидается, что министры также обсудят сотрудничество Соединенного Королевства с Австралией в Индо-Тихоокеанском регионе, возможности для совместной работы в сфере защиты прав человека, а также оказание Великобританией помощи Австралии в борьбе с лесными пожарами", - говорится в документе.

Рааб также проведет встречи с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и министром торговли, туризма и инвестиций Саймоном Бермингемом. В пятницу Рааб посетит Сидней, чтобы встретиться с представителями австралийского бизнеса.

Визит в Австралию является частью первого после выхода Великобритании из ЕС зарубежного турне главы британского МИД. Он посетит еще три страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Малайзию, Сингапур и Японию. Основной темой запланированных встреч должны стать вопросы международной торговли. После Brexit Великобритания стремится заключить соглашения о свободной торговле с как можно большим числом зарубежных партнеров.

Теги
АвстралияВеликобритания
Реклама на ТАСС
Nikkei: Toyota представит электрокар, батарею которого можно повторно использовать в быту
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС