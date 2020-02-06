Глава МИД Британии обсудит в Канберре возможность заключения торговой сделки с Австралией

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб обсудит со своей австралийской коллегой Марис Пейн возможность скорейшего заключения нового торгового соглашения между двумя странами. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Форин оффиса, распространенном в четверг в связи с началом официального визита Рааба в Австралию.

"Министр проведет переговоры с главой МИД Марис Пейн, чтобы обсудить будущие торговые и инвестиционные возможности, а также потенциал для скорейшего заключения сделки о свободной торговле. Ожидается, что министры также обсудят сотрудничество Соединенного Королевства с Австралией в Индо-Тихоокеанском регионе, возможности для совместной работы в сфере защиты прав человека, а также оказание Великобританией помощи Австралии в борьбе с лесными пожарами", - говорится в документе.

Рааб также проведет встречи с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и министром торговли, туризма и инвестиций Саймоном Бермингемом. В пятницу Рааб посетит Сидней, чтобы встретиться с представителями австралийского бизнеса.

Визит в Австралию является частью первого после выхода Великобритании из ЕС зарубежного турне главы британского МИД. Он посетит еще три страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Малайзию, Сингапур и Японию. Основной темой запланированных встреч должны стать вопросы международной торговли. После Brexit Великобритания стремится заключить соглашения о свободной торговле с как можно большим числом зарубежных партнеров.