Nikkei: Toyota представит электрокар, батарею которого можно повторно использовать в быту

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Крупнейший автомобильный концерн Японии Toyota в настоящее время ведет разработку нового электромобиля, батарею которого возможно будет повторно использовать в быту. Об этом в четверг сообщило деловое издание Nikkei.

По его данным, компактный автомобиль, рассчитанный на двух человек, будет представлен к концу этого года. Срок жизни батареи, которая будет использована в новых авто, рассчитан на несколько лет, после чего Toyota планирует осуществлять ее замену.

Отработавшие батареи, утратившие способность в полной мере держать заряд, затем можно будет использовать в быту, пишет издание. Рассчитывается, что даже при неполном заряде такая батарея сможет в течение нескольких дней вырабатывать энергию, необходимую для поддержания освещения в квартире или небольшом частном коттедже. Батареи также можно будет использовать для подзарядки мобильных устройств, сообщает газета.