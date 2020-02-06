"Газпром нефть" намерена сохранить добычу газа на уровне 44,2 млрд кубометров

ТОМСК, 6 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" в 2019 году добыла 44,2 млрд куб. м газа, что на 7% больше, чем за предыдущий год. В 2020 году добыча останется на этом же уровне, сообщил журналистам глава дирекции по газу и энергетике блока разведки и добычи компании Андрей Комаров.

"За 2019 год добыча газа (составила) 44,2 млрд куб. м - прирост 7% к 2018 году. Прогноз на 2020 год - 44,24 млрд куб. м", - сказал он.

Газопровод на Ямале

По словам Комарова, "Газпром нефть" планирует построить газопровод на Ямале с Новопортовского месторождения в I квартале 2022 года.

"На Ямале сегодня (компания добывает - прим. ТАСС) 8 с лишним млрд (куб. м) газа. Газ сегодня закачивается в газовую шапку. Было принято решение о строительстве трубы, труба будет завершена в первом квартале 2022 года", - сказал он.

Сообщалось, что Главгосэкспертиза России одобрила строительство "Газпром нефтью" газопровода через Обскую губу с Новопортовского и других месторождений Ямала до единой системы газоснабжения "Газпрома" на севере Тюменской области. Его мощность составит 20,5 млрд кубометров в год, длинна - 115 км.

Монетизация попутного газа

При этом Комаров отметил, что "Газпром нефть" не рассматривает проекты строительства СПГ-завода для монетизации добываемого попутного нефтяного газа (ПНГ).

"Газпром нефть" проекты, связанные с получением сжиженного природного газа, не рассматривает, мы на это не смотрим", - сказал он. Комаров также отметил, что компания изучает проекты, связанные с использованием и переработкой метана, но конкретных планов пока нет.

Кроме того, Комаров сообщил, что компания также не планирует строительство завода по переработке газового конденсата в нефтепродукты. "Заводы, связанные с подготовкой конденсата, со стабилизацией конденсата... на стабилизацию смотрим, на переработку глубокую конденсата, в данном случае надо говорить про НПЗ, пока не смотрим", - добавил он.

О компании

"Газпром нефть" входит в число 20 крупнейших нефтегазовых компаний мира и в тройку крупнейших производителей нефти в России. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.