{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Газпром нефть" намерена сохранить добычу газа на уровне 44,2 млрд кубометров

В планах компании на 2020 год также строительство газопровода на Ямале

ТОМСК, 6 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" в 2019 году добыла 44,2 млрд куб. м газа, что на 7% больше, чем за предыдущий год. В 2020 году добыча останется на этом же уровне, сообщил журналистам глава дирекции по газу и энергетике блока разведки и добычи компании Андрей Комаров.

"За 2019 год добыча газа (составила) 44,2 млрд куб. м - прирост 7% к 2018 году. Прогноз на 2020 год - 44,24 млрд куб. м", - сказал он.

Газопровод на Ямале

По словам Комарова, "Газпром нефть" планирует построить газопровод на Ямале с Новопортовского месторождения в I квартале 2022 года.

"На Ямале сегодня (компания добывает - прим. ТАСС) 8 с лишним млрд (куб. м) газа. Газ сегодня закачивается в газовую шапку. Было принято решение о строительстве трубы, труба будет завершена в первом квартале 2022 года", - сказал он.

Сообщалось, что Главгосэкспертиза России одобрила строительство "Газпром нефтью" газопровода через Обскую губу с Новопортовского и других месторождений Ямала до единой системы газоснабжения "Газпрома" на севере Тюменской области. Его мощность составит 20,5 млрд кубометров в год, длинна - 115 км.

Монетизация попутного газа

При этом Комаров отметил, что "Газпром нефть" не рассматривает проекты строительства СПГ-завода для монетизации добываемого попутного нефтяного газа (ПНГ).

"Газпром нефть" проекты, связанные с получением сжиженного природного газа, не рассматривает, мы на это не смотрим", - сказал он. Комаров также отметил, что компания изучает проекты, связанные с использованием и переработкой метана, но конкретных планов пока нет.

Кроме того, Комаров сообщил, что компания также не планирует строительство завода по переработке газового конденсата в нефтепродукты. "Заводы, связанные с подготовкой конденсата, со стабилизацией конденсата... на стабилизацию смотрим, на переработку глубокую конденсата, в данном случае надо говорить про НПЗ, пока не смотрим", - добавил он.

О компании

"Газпром нефть" входит в число 20 крупнейших нефтегазовых компаний мира и в тройку крупнейших производителей нефти в России. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В ЕЦБ сообщили, что экономика еврозоны достигла наивысших показателей с кризиса 2008 года
Стоимость кредитов для бизнеса и физических лиц в еврозоне приближается к самым низким отметкам после мирового финансового кризиса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС